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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Beşiktaş - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puana sahip. Geride kalan 23 maçta, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 37 puana sahip olan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında henüz 3 puanla tanışamadı. Beşiktaş - Trabzonspor maçına dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

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        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 17:56 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:00
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        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Arda Kardeşler

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk

        YEDEKLER: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Rebic, Demir Ege, Muleka, Mustafa Erhan, Tayfur, Serkan Emrecan, Emrecan B.

        TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

        TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Ayberk Özdemir, Enis Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

        TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

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        Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

        Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışıyor.

        Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

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        6 OYUNCU KADRODA YOK

        Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemiyor.

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer almıyor.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamıyor.

        Siyah-beyazlılar ayrıca Omar Colley'in de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

        SAHASINDA TEK GALİBİYET

        Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi.

        Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

        Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.

        TRABZONSPOR'DA SON DURUM

        Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgi alarak 37 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 36 puanla 4. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak yerini korumak istiyor.

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        3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

        Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatına Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.

        5 EKSİK VAR

        Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemiyor. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

        Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek önceki gün yapılan çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alıyor.

        138. RANDEVU

        Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yapacakları maçla 138. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 51 yıllık rekabette geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

        Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 156 gol kaydetti.

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        LİGDEKİ 102. RANDEVU

        İki ekip, Süper Lig'de 102. kez rakip oluyor.

        Geride kalan 101 müsabakada iki takımın da 37'şer galibiyeti bulunurken, 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

        BEŞİKTAŞ 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı.

        Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 mücadelede 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.

        FARKLI SKORLAR

        Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

        Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 mağlup etti.

        Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini, 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

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