Beşiktaş Joe Worrall transferini açıkladı!

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Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall ile görüşemelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi." denildi.

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın İngiliz stoperi Joe Worrall ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Worrall'ı sağlık kontrollerinden geçirmek ve ardından sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdi.

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27 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor müsabakasını da tribünden takip etti.