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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ta goller 44 ve 62. dakikalarda genç yıldız Semih Kılıçsoy'dan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 17:56 Güncelleme: 04.02.2024 - 20:59
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

        Siyah-Beyazlılarda goller 44 ve 62. dakikalarda genç yıldız Semih Kılıçsoy'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki puanını 39'a yükselterek 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor ise mağlubiyetin ardından 37 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

        SEMİH KILIÇSOY YILDIZLAŞTI

        Beşiktaş'ın 2005 doğumlu yıldızı Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında çıktığı mücadelede 2 gol atarak yıldızlaştı. Bu sezon toplamda 7 gole imza atan yıldız futbolcu takımının da zirvesine yerleşti.

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        Ayrıca Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

        YENİ TRANSFER MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

        Beşiktaş'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki savunma oyuncusu Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

        BEŞİKTAŞ 3 HAFTA SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

        Beşiktaş, 44. dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy´un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı.

        Süper Lig´de geçtiğimiz 3 haftada Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, rakip ağları son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında havalandırmıştı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        42. dakikada Visca'nın ortasında Denswil'in ceza yayının sağından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

        44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

        45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top direğinden yanından az farkla auta gitti.

        Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

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