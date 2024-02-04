Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-Beyazlılarda goller 44 ve 62. dakikalarda genç yıldız Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki puanını 39'a yükselterek 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor ise mağlubiyetin ardından 37 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

SEMİH KILIÇSOY YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın 2005 doğumlu yıldızı Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında çıktığı mücadelede 2 gol atarak yıldızlaştı. Bu sezon toplamda 7 gole imza atan yıldız futbolcu takımının da zirvesine yerleşti.

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Ayrıca Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.