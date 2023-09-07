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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Nicolas Pepe bombası: Transfer teklifi yapıldı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Nicolas Pepe bombası!

        Adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe için bir iddia da Fransa'dan geldi. Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldıza talip olduğu ve yoğun mesai harcadığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 00:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 00:15
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        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
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        Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Arsenalli Nicolas Pepe'ye Trabzonspor'un sürpriz teklif yaptığı belirtildi.

        Foot Mercato'nun haberinde Nicolas Pepe transferi için devreye giren Trabzonspor'un resmi teklifini yaptığı kaydedildi. Bordo mavili kulübün 1 yıllık anlaşma konusunda Pepe'yi kadrosuna katmak için uğraş verdiği ifade edildi.

        Arsenal'in kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla ilgili gelişmelerin olumlu veya olumsuz olacak şekilde yakın zamanda şekillenmesi bekleniyor.

        Geçen sezonu Nice'de kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.

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