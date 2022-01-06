Trabzonspor'dan Cem Yılmaz'a gönderme!

Trabzonspor, Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca'yla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bordo-mavili kulübün paylaşımında tecrübeli futbolcu Karadeniz Bölgesinin sevilen şarkısı olan Çay Elinden Öteye'yi seslendirirken Cem Yılmaz'a da göndermede bulunuldu.

Cem Yılmaz'ın bir yayın platformunda yayınlanan son gösterisindeki bir sahneden esinlenilen bu paylaşım büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz da Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.