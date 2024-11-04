Trabzonspor'da seçim tarihi açıklandı
Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. sırasında yer alan Trabzonspor kulübü, seçim tarihini açıkladı.
Bordo mavili takımın Olağan Seçimli Genel Kurulu çoğunluk sağlanması halinde 21-22 Kasım 2024, çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 21-22 Kasım 2024 tarihlerinden "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 10.00'da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." denildi.