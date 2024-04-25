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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Berat Özdemir'den transfer açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Berat Özdemir'den transfer açıklaması!

        Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Berat Özdemir, Fatih Karagümrük'le oynadıkları Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımda kiralık olarak forma giyen Berat, Trabzonspor'daki geleceğine ilişkin soruya, "Seneye ne olacak bakalım, hayırlısı diyelim" şeklinde cevap verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 00:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:20
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        Berat Özdemir'den transfer açıklaması!
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        Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Berat Özdemir, ikinci yarıda 10 kişi ile gerçek bir takım olduklarını ve o yolda ilerlediklerini gösterdiklerini söyledi. Özdemir, “İlk yarı kendi oyunumuzu kabul ettirmemize rağmen 2-1 önde kapatmayı bildik. İkinci yarıda 10 kişiyle gerçek bir takım olduğumuzu o yolda ilerlediğimizi gösterdik. Herkes yanındaki arkadaşı için fedakârca mücadele etti. 3. golü bulduk, gol yememize rağmen kazanmayı bildik. Avantajlıyız. Rövanşta bu istek ve arzuyu sahada göstermek istiyoruz” dedi.

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        "HER GEÇEN HAFTA ÜZERİNE KOYMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Performansında her hafta üzerine koymaya çalıştığını kaydeden Özdemir, “Takım arkadaşlarıma her geçen gün daha fazla yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara beni gazlıyorlar. Thomas ve Pepe olsun tecrübelerini bize aktarıyorlar. Her geçen hafta üzerine koymaya çalışıyorum. Hocalarımızın verdiği taktikleri sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Umarım sonuç alıyoruzdur” şeklinde konuştu.

        "UZUN SÜREDİR ÜÇÜNCÜLÜK VE TÜRKİYE KUPASI HEDEFİMİZ VAR"

        Kupayı Trabzon’a getirmek istediklerini vurgulayan Özdemir, “Uzun süredir üçüncülük ve Türkiye kupası hedefimiz var. Hep birlikte bu iki hedefe kenetlenmiş durumdayız. Kupayı gerçekten Trabzon’a getirmek istiyoruz. Getireceğiz de inşallah” diye konuştu.

        "SENEYE NE OLACAK BAKALIM HAYIRLISI DİYELİM"

        Trabzonspor’da sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek Berat Özdemir kariyeri ile ilgili soruya, “Kiralık veya burada bonserviste bulunmam gerçekten benim için önemli değil. Trabzonspor arması ve forması ile sahada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Seneye ne olacak bakalım, hayırlısı diyelim” ifadelerini kullandı.

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