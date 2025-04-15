Trabzonspor'da 13 imza birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, U19 takımından 13 akademi futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

U19 Takımımızdan Boran Başkan, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Ekrem Terzi, Onuralp Çakıroğlu, Alihan Erdoğan, Ömer Faruk Karahan, Taha Emre İnce, Erolcan Çolak, Furkan Melikşah Özcan, Yiğit Kemal Turan, Ömer Faruk Duymaz ve Esat Yiğit Alkurt ile profesyonel sözleşme imzaladık.

Papara Park’ta düzenlenen imza törenine Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Genel Sekreterimiz Sami Karaman, Genel Saymanımız Derviş Köz, Başkan Yardımcılarımız Kemal Ertürk ve Murat İskender ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Coşkun Öztürk ve Ali Beyazlı, Altyapı Koordinatörümüz Güngör Şahinkaya, U19 Takımı Teknik Direktörümüz Eyüp Saka ve futbolcularımızın aileleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili gençler, kıymetli aileler, değerli hocalarımız;

Bugün burada, Trabzonspor’un geleceğine imza atıyoruz. Bu, yalnızca sizler için değil, kulübümüz için de çok özel bir gün.

Bu gençler Akademimizde yetişti ve aynı zamanda Avrupa’nın en iyi dört takımı arasına girerek hepimize büyük bir gurur yaşattılar. Belki de 10 gün sonra Avrupa Gelişim Ligi şampiyonu olacaklar. Bu kolay elde edilen bir başarı değil. Bu, azmin, disiplinin, çok çalışmanın ve inancın zaferidir.

Şimdi bu başarıyı bir adım daha ileri taşıyacak, profesyonel birer futbolcu olarak sahaya çıkacaksınız.

Bu arma, sizler için bir hayalin simgesiydi; ama artık bir sorumluluğun da simgesi olacak. Yetenekleriniz sizi ‘iyi futbolcu’ yapar, ancak ekstra çalışmanız ve karakteriniz sizi ‘büyük futbolcu’ yapacaktır.

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Sahadaki mücadelenizin yanında, saha dışındaki duruşunuz da sizleri futbol dünyasında kalıcı kılacaktır. Bu noktaya gelmenizde emeği olan ailelerinize, Akademi Koordinatörümüz, efsanemiz Sayın Güngör Şahinkaya’ya, U19 Teknik Direktörümüz Sayın Eyüp Saka’ya, tüm akademi hocalarımıza, akademi ekibimize ve sizlerin o bitmeyen çabanıza yürekten teşekkür ediyorum.

Akademi vizyonumuzu ortaya koyan, maddi-manevi her türlü imkânı sunan, disiplinden, sistemden ve modelden asla taviz vermeden oluşturduğu çalışma ortamı için Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’a da şükranlarımı sunuyorum.