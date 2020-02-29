Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Atakan, Serkan, Abdurrahim, Messias, Doğan, Abdülkadir Parmak, Bilal, Nwakaeme,Abdülkadir Ömür

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Umar, Boldrin, Skoda

YEDEKLER: Zafer, Orhan, Burak, Alberk, Abarhoun, Abdullah, Tunay, Garmash, Oğulcan, Samudio

TEKNİKDİREKTÖR: İsmail Kartal

38. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 37 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi.

EVİNDE TEK YENİLGİ

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.