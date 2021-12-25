STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Hamšík, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, sahasındaki zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 26 maçın 10'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 40 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.