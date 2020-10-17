Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ligin 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe
BAŞAKŞEHİR:
Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 4 karşılaşmada da gol atamazken, yalnızca 1 puan toplayabildi. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilirken, son maçında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. İstanbul ekibi haftaya 1 puan ile son sırada girdi.
25. RANDEVU
2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.
> Trabzonspor, 10 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.
> Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.
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