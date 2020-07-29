Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynan final maçıyla sahibini buluyor. Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.

TRABZONSPOR: 0 - ALANYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: İstanbul Atatürk Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 21.30

YAYIN: ATV

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Serkan, Ndiaye, Doğan, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Bilal

TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavelles, N'sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

YEDEKLER: Cenk, Salih, Baiano, Kaan, Mustafa, Welinton, Onur, Musa, Lokman, Emircan

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ikinci, Aytemiz Alanyaspor ise beşinci sırada tamamladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken, Alanya'da yapılan ikinci müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

9. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor 4 kez rakibini mağlup ederken, Trabzonspor da 2 kez galip geldi. 2 karşılaşmada berabere sona erdi. Bu sezon oynanan iki karşılaşmanın biri 2-2 berabere biterken, diğerini de bordo-mavililer 1-0 kazandı.

58. TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi. Kupada geçen sezon Sivas'ta oynanan finalde Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

TRABZONSPOR 8 KEZ KUPAYI KAZANDI

Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Bordo-mavili takım, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı. Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez kupada final oynayacak.

10 YILLIK HASRET

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 10 yıllık kupa hasretine de son vermiş olacak. En son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupasını müzesine getiren Trabzonspor, söz konusu dönemde sonra kupayı müzesine getiremedi.

REKOR GALATASARAY'DA

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.