Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. 90+10. dakikada Sörloth attığı golle skoru 2-0'a taşıyarak maçın sonucunu ilan etti.

Bu golün ardından yayıncı kuruluş protokol tribününü ekrana yansıttı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gol sevinci sırasında çok konuşulacak bir hareket yaptı. Sosyal medyada konu gündem olurken Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yorumsuz olarak bu anı takipçileriyle paylaştı.