10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmada Ekrem Kan ve Serkan Ok da yarımcı hakemlik görevlerini üstlenecek. Karadeniz ekibi, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü. 16 puana sahip olan bordo-mavililer, Alanyaspor karşında 3 puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor.
TRABZONSPOR: 0 - ALANYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Medical Park
SAAT: 16.30
YAYIN: beIN Sports 2
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Hosseini, Kamil, A. Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
7. RANDEVU
Trabzonspor ile Alanyaspor, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililer 1 galibiyet alırken, Alanya temsilcisi ise 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 5 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
FIRTINA İLK PEŞİNDE
Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordo-mavili takım şimdiye kadar turuncu-yeşillilerle evinde oynadığı müsabakalarda galip gelme başarısı gösteremedi. Ünal Karaman'ın takımı, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi.
ÜNAL KARAMAN'IN '61' HEYECANI
Trabzonspor´da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Ünal Karaman, 2018-19 sezonunda göreve geldiği bordo-mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maçı geride bıraktı. Karaman, bordo-mavili takımla söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Karaman, Alanyaspor maçıyla birlikte takımın başında Trabzon´un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61´inci maçına çıkmış olacak.
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