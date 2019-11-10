Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da şok bir gelişme yaşandı. Mücadelenin son anlarında Alanyasporlu savunma oyuncusuyla girdiği ikili mücadelede kafasına darbe alan ve yerde kalan Alexander Sörloth yerde kaldı. Bir süre saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncunun oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı ve sedye çağırıldı.

Oyun kenarına getirilen ve tedavisine burada devam edilen Sörloth daha sonra ambulansa taşındı. Yıldız futbolcunun hastaneye götürüldüğü bildirildi.