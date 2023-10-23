Trabzonspor - Alanyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere üç puanı getiren golü 54. dakikada Aliti (kendi kalesine) kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak kötü gidişata son verdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı da böylece, Trabzonspor'daki ikinci dönemine galibiyetle başladı.
Karadeniz ekibine üç puanı getiren golü 54. dakikada Aliti (kendi kalesine) kaydetti.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 15'e çıkarıp 5. sıraya tırmandı.
11. sıradaki Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
Stat: Papara Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Deniz Caner Özaral
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 88 Larsen), Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Dk. 84 Pepe), Visca (Dk. 84 Fountas), Abdülkadir Ömür, Onuachu (Dk. 76 Enis Destan)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augosto, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 81 Anderson Silva), Efecan Karaca, Novias, Oğuz Aydın (Dk. 59 Cordova), Eduardo (Dk. 80 Hadergjonaj)
Gol: Dk. 54 Aliti (kendi kalesine) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Dk. 54 Balkovec, Dk. 82 Augosto (Corendon Alanyaspor)