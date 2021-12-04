Trabzonspor tutulmuyor! Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Nwakaeme ve 54. dakikada Hamsik kaydetti. Ligde üst üste 8. galibiyetini alan Karadeniz ekibi, 39 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü.
REKOR KIRDI
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik aldı. Trabzonspor, 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde etti.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis (Dk. 85 Peres), Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 13 Koita- Dk. 72 Bakasetas)
Adana Demirspor: Muric, Svensson (Dk. 80 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 80 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason (Dk. 61 Vargas), Akintola (Dk. 72 Assombalonga), Balotelli,
Goller: Dk. 26 Nwakaeme, Dk. 54 Hamsik (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 82 Balotelli (Adana Demirspor)
5. dakikada Balotelli'nin ceza alanı hemen dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.
6. dakikada Samet Akaydın ile hava topunda çarpışan Cornelius, başına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyerek yerini Koita'ya bıraktı.
20. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kafa ile indirdiği topu ceza alanı içinde Nwakaeme gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
26. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Dorukhan Toköz'ün pasında Nwakaeme'nin şutunda top yan direkten döndü. Dönen top ile tekrar buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı bu kez de yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0
39. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında sağ taraftan Koita'nın şutunda top kaleci Muric'te kaldı.
45+2. dakikada sol taraftan yapılan ortayı Balotelli kafa ile arka taraftaki Svensson'un önüne indirdi. Ancak bu oyuncu kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.
45+3. dakikada Akintola'nın soldan ortasında Svensson, topu Balotelli'ye indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top üsten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
53. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, ceza yayı üzerinde Balotelli'nin şutunda, top savunmada Berat Özdemir'den döndü.
54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
68. dakikada Vargas'ın ceza alanı ön çizgisi yakınından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
83. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında, Dorukhan Toköz'ün ters vuruşunda Uğurcan Çakır'ın çeldiği top üst direkten döndü. Daha sonra Uğurcan, tekrar tehlikeyi önledi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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