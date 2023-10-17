Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber!
Trabzonspor, Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas hakkında sakatlık açıklaması yayınladı.
Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, “Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” dedi."