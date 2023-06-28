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Trabzonspor 3'üncü transferi Mislav Orsic'i KAP'a bildirdi!

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından Hırvat yıldız Mislav Orsic'i de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Giriş: 28.06.2023 - 20:26 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor 3'üncü transferi Mislav Orsic'i KAP'a bildirdi!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Transferde adeta gaza basan Trabzonspor, Mislav Orsic'i kadrosuna katarak bu sezonki üçüncü takviyesini yaptı.

Bordo-mavililer, son olarak İngiltere Premier Lig'de Southampton forması giyen 30 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

BU SEZONKİ 3. TRANSFER

Orsic'le anlaşan Trabzonspor, bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi daha önce Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis ve İspanyol stoper Joaquin Fernandez'le anlaşmaya varmıştı.

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