Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bordo-mavililer, son olarak İngiltere Premier Lig'de Southampton forması giyen 30 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Transferde adeta gaza basan Trabzonspor, Mislav Orsic'i kadrosuna katarak bu sezonki üçüncü takviyesini yaptı.

Orsic'le anlaşan Trabzonspor, bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi daha önce Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis ve İspanyol stoper Joaquin Fernandez'le anlaşmaya varmıştı.