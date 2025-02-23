Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 25. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazandı.

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Bordo-Mavililerde goller 45+2 ile 58. dakikalarda Simon Banza ve 45+6. dakikada Edin Visca'dan geldi. Gaziantep FK'nın gollerini ise 77. dakikada Semih Güler ve 85. dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 32'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 29 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. 3 UKRAYNALI OYUNCU SAHADA Trabzonspor'un 3 Ukraynalı oyuncusu, aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı.

REKLAM Bordo-mavili takımda Batagov'un yanı sıra ara transferde kadroya katılan Zubkov ile Sikan, Gaziantep FK karşısında birlikte sahada yer aldı. KAR YAĞIŞI, TARAFTAR İLGİSİNİ AZALTTI Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve maç saatinde de süren kar yağışı, taraftarın karşılaşmaya ilgisini azalttı. Papara Park'ta büyük boşluklar yer alırken Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

MAÇ ÖNCESİ ZEMİN TEMİZLENDİ Karşılaşma öncesi saha zemininde biriken karlar için aralıklarla temizleme çalışmaları yapıldı. Bordo-mavili kulüpten 40 kişilik ekip, sahayı futbol oynamaya elverişli hale getirdi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da zeminde bir sorun görmeyerek maçın oynanmasına karar verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 13. dakikada Husic'in uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak Uğurcan'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. REKLAM 20. dakikada Banza'nın topuk pasıyla ceza alanı içinde Lundstram, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Burak Bozan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak sol tarafına yatarak topu kontrolü etti. 27. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Zubkov'un aşırtmak istediği top kaleci Burak Bozan'da kaldı. 33. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 45. dakikada Okereke'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 45+2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Zubkov'un soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Batagov'un indirdiği topu altıpas içindeki Banza filelere gönderdi. 45+6. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Zubkov'un sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza yayı üzerinden Visca'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 2-0 Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitti. 53. dakikada Ogün Özçiçek'in derinleme pasında, Okere'nin yakın mesafeden dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 58. dakikada Sikan'ın pasında sağdan ceza alanı son çizgisine inen Visca, meşin yuvarlağı altı pas içindeki Banza'ya aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0 72. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Kozlowski'nin şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top yan direkten döndü. 76. dakikada Maxim'in pasında ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Lungoyi'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi. 77. dakikada Sorescu'nun soldan ortasında ceza alanında Semih Güler'in kafa vuruşunda, top kaleci Uğuncan Çakır'ın sol tarafından filelerle buluştu: 3-1 84. dakika Semih Güler'in pasında ceza alanı sol tarafında Lungoyi, Malheiro ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada Maxim, kullandığı penaltı atışında topu filelerle gönderdi: 3-2 Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.