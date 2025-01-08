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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Trabzonspor: 3 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Trabzonspor: 3 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:10
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        Trabzonspor kupada rahat kazandı!
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        Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Beşiktaş’a kaybeden Trabzonspor, bu sezon gruplardaki ilk maçında Alanyaspor’u ağırladı.

        Papara Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

        Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Visca, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Nwakaeme kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası gruplarına 3 puanla başladı.

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında Trabzonspor deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        VISCA VE MENDY GERİ DÖNDÜ

        Trabzonspor'da Reeder Samsunspor maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Mendy, kupa maçıyla tekrar formasına kavuştu.

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        Karadeniz ekibinde, Sipay Bodrum FK ve Reeder Samsunspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Edin Visca da tedavisinin ardından Cihan Çanak'ın yerine 11'de görev buldu.

        Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'yi ise yedek soyundurdu. Visca galibiyeti getiren 2. golü kaydederken oyuna sonradan giren Nwakaeme ise takımının 3. golünü kaydetti.

        EREN ELMALI KADRODA YOKTU

        Trabzonspor'da Galatasaray'a transferi gündeme gelen Eren Elmalı, maç kadrosunda yer almadı.

        Eren'in yokluğunda savunmanın solunda Arif Boşluk görev yaptı.

        Eren Elmalı'nın hafif sakatlığının bulunduğu bildirildi.

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermedi. Papara Park, tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Cham'ın pasında altı pas içinde Banza'nın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

        15. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında Ozan Tuan'ın şutunda, kaleci Mert Furkan Bayram yatarak topa sahip oldu.

        17. dakikada sol taraftan ceza alanına ilerleyen Augusto'nun yerden pasında, Serdar Dursun'un dokunduğu top yan direkten döndü.

        26. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert Furkan Bayram, topu yatarak kontrol etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        51. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

        57. dakikada Cham'ın ara pasında ceza alanı içinde Umut Güneş, kaleci Mert Furkan Bayram ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in şutunda kaleci Mert, tehlikeyi önledi.

        58. dakikada Cham'ın vuruşunda savunmadan dönerek boşta kalan topu Banza kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'dan döndü. Dönen topu kontrol eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

        63. dakikada Rony'nin pasında, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu Yusuf Özdemir, kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

        69. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca, taşıdığı topu ceza alanı sol çaprazındaki Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mert Furkan Bayram'ın sol üstünden filelere yolladı: 3-0.

        85. dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut, sahayı sedye ile terk etti ve konuk takım, kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 70 Serkan Asan), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 83 Barisic), Mendy, Umut Güneş, Visca (Dk. 79 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan (Dk. 46 Nwakaeme), Cham (Dk. 70 Cihan Çanak), Banza

        Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Christian (Dk. 62 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 77 Cordova), Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Makouta (Dk. 62 Janvier), Rony, Augusto (Dk. 62 Yusuf Özdemir), Serdar Dursun (Dk. 70 Hwang)

        Goller: Dk. 51 Visca, Dk. 58 Banza, Dk. 69 Nwakaeme (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 7 Cham, Dk. 8 Umut Güneş, Dk. 66 Malheiro (Trabzonspor) Dk. 36 Lima, Dk. 49 Augusto, Dk. 56 Aliti (Corendon Alanyaspor)

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