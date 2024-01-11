Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        50
        Galatasaray
        GS
        48
        Trabzonspor
        TS
        36
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        28
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        MKE Ankaragücü
        MKE
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        20
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        15
        İstanbulspor
        İST
        6
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte goller 21. dakikada Benkovic ve 45+1. dakikada Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına evinde esti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırladı.

        Papara Park'tan oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bordo-mavili ekipte goller 21. dakikada Benkovic ve 45+1. dakikada Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 36'ya yükseltti. Samsunspor ise 18 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

        TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

        Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi.

        REKLAM

        Samsunspor taraftarları ise Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bine yakın kırmızı-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.

        Konuk takım tribünlerindeki taraftarlar, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor otobüsünün yaptığı kazanın yıl dönümüne yakın oynanan karşılaşma için siyah renkli giysiler giyerek tribünde yer aldı.

        AVCI'YA DESTEK

        Trabzonspor taraftarları, teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi.

        Doğu tribündeki taraftarlar maç öncesinde, "İnadına Abdullah Avcı" yazılı pankart açtı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        17. dakikada ceza yayı gerisinden Emre Kılınç'ın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

        21. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın arkasında Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

        REKLAM

        33. dakikada Alim Öztürk'ün hatalı geri pasında ceza alanı içinde Visca, bomboş durumda topla buluştu. Ancak kaleci Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi.

        40. dakikada Bennaser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

        41. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, çizgi önünde Haluk Mustafa Tan, tehlikeyi uzaklaştırdı.

        45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı çizgisindeki Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        50. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı hemen içinde Visca'nın şutunda, kaleci Okan Kocuk, topu çeldi. Daha sonra Fountas'ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlara çarptı.

        52. dakikada Visca'nın pasında ceza alan içinde Bakasetas'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi önledi.

        54. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

        69. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

        70. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa şutunda, üst direğe çapan top auta gitti.

        77. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Mehmet Can Aydın, topu Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda, top üsten auta çıktı.

        82. dakikada Visca'nın ceza alanından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, güçlükle topu yatarak kornere çeldi.

        90. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayı üzerinde Bakasetas'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi iki hamlede uzaklaştırdı.

        90+1. dakikada soldan ceza alanına son çizgisine ilerleyen Fofana'nın şutunda, top yan direkten döndü.

        90+3. dakikada Bakasetas, ceza alanı içinde Tait'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

        90+4. dakikada Taylan Antalyalı kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        FAA, Boeing kalite kontrolü hakkında soruşturma başlattı
        FAA, Boeing kalite kontrolü hakkında soruşturma başlattı
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Habertürk Anasayfa