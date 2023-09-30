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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor: 2 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 2 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'da goller 3. dakikada Onuachu ve 27. dakikada Bakasetas'tan geldi. Pendikspor'un golünü ise Endri Çekiçi attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:11
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        Trabzonspor 1 kişi eksik kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

        Bordo-mavililerde goller 3. dakikada Onuachu ve 27. dakikada Bakasetas'tan geldi. Pendikspor'un golünü ise Endri Çekiçi attı.

        Ayrıca Trabzonspor forması giyen Batista Mendy, çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.

        Bu sonuçlarla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 12'ye yükseltirken Pendikspor ise 4 puanda kaldı.

        Bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Pendikspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Trabzonspor, köşe vuruşundan golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Erdem Canpolat'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0

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        27. dakikada ev sahibi Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Bakasetas'ın ceza yayı içerisinden kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top filelere gitti: 2-0

        29. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Midtsjö'nun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı şutta, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.

        36. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Midtsjö'nün pasında ceza alanı içinde Endri Çekiçi'nin yerden şutunda, Mehmet Can Aydın'ın çizgi üzerinde müdahale etmek istediği top filelerle buluştu: 2-1

        43. dakikada Onuachu'nun sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.

        Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapadı.

        67. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, top yan ağlarda kaldı.

        70. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

        72. dakikada Midtsjö'ye yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartı gören Mendy, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

        88. dakikada Emre Taşdemir'in pasında, yakın mesafede Görkem Bitin'in vuruşunda, Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

        89. dakikada Gökcan Kaya'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Görkem Bitin'in kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

        90+1. dakikada savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür'den önce kalesini terk eden Erdem Canpolat, ayaklarıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

        90+4. dakikada Onuachu'nun pasıyla ceza alanına hareket eden Fountas'ın düzgün vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, sol köşesine uzanarak top çıkardı.

        Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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