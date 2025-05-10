Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

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Sarı-Kırmızılılarda goller 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

Ligde geride kalan 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, puanını 86 yaptı. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alıyor. Bu sonucun ardından Trabzonspor ise 46 puanda kaldı. ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETECEK Trabzonspor galibiyetiyle puanını 86'ya çıkartan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinden 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

REKLAM TRABZON'DA PENALTI İTİRAZI 44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'ya sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu. Hakem Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti. Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI Kayserispor (Ev) Göztepe (Deplasman) Başakşehir (Ev) TRABZONSPOR'DA ENİS DESTAN SAKATLANDI Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan, sakatlandı. Enis, bir süre oyuna devam etmek istedi ancak daha sonra kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı. Bordo-mavililerde sakatlanan Enis Destan yerine 20. dakikada Danylo Sikan oyuna dahil oldu.

DÖRT GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE RAKİP OLACAKLAR İki takım, bu akşamki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak. REKLAM GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı. Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın düzgün vuruşunda kaleci Muslera, sol tarafına doğru yatarak topu kornere gönderdi. 10. dakikada Sallai'nin sağdan kullandığı taç atışında, son olarak ceza alanı içinde Barış Alper'in pasında, Sara'nın kaleye gönderdiği top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, bir kez daha topu kontrol etti. 12. dakikada sağ tarafta Sallai'nin pasında, ceza alanı içinde Osimhen'in dönerek vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu. REKLAM 19. dakikada sakatlanan Enis Destan'ın yerine Sikan oyuna girdi. 33. dakikada Cham'ın ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti. 38. dakikada sağdan ceza sahasına giren Visca'nın şutunda Muslera, topu uzaklaştırdı. Ceza sahası içerisinde topu takip eden Mendy’nin şutundan Muslera ikinci kez tehlikeyi güçlükle önledi. 44. dakikada Mendy'in derinlemesine pasında Visca, kalesini terk eden Muslera tarafından düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, çizgiye yakın yerdeki pozisyon için önce serbest atış kararı verdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun içeride olup olmamasını inceleyen Karaoğlan, Visca'nın ofsaytta olduğunu tespit ederek kararını iptal etti. 45+5. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi. 45+6. dakikada Arif Boşluk'un ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topa sahip oldu. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada soldan ceza alanına giren Barış Alper Yılmaz'ın ortasında, arka direkteki Yunus Akgün'ün gelişine şutunda, top az farkla üsten auta gitti. 55. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu üsten kornere gönderdi. 65. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Lemina'nın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Barış Alper Yılmaz kaleye gönderdi ancak savunma çizginin önünde topu kornere çeldi. 66. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sara'nın bu kez soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 0-1 77. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Osimhen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi. 84. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında, Yunus Akgün'ün ceza alanında indirdiği topu Morata, düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2 Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.