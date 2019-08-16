3 DEPLASMAN, 2 EV

Bordo-mavililer, 25 Ağustos´ta ligin 2´nci haftasında ise sahasında Yeni Malatyaspor´u konuk edecek. 29 Ağustos´ta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde Medical Park Stadı´nda AEK´yı ağırlayacak olan Trabzonspor, 1 Eylül´de ise Süper Lig´in 3´üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe´ye konuk olacak. Bordo-mavililer böylece 1 Eylül´e kadar 3´ü deplasman, 2´si evinde olmak üzere toplamda 17 günlük süreçte 5 müsabakaya çıkmış olacak.