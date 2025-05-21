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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'un yöresel mutfağı tanıtıldı | Son dakika haberleri

        Trabzon'un coğrafi işaretli ürünleri ile yöresel mutfağı tanıtıldı

        Trabzon'da "Asırlık tariflerle Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünler ile yöresel mutfağın tanıtımı yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:54
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        Trabzon'un yöresel mutfağı tanıtıldı
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        Trabzon'da "Asırlık tariflerle Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin ve yöresel mutfağın tanıtıldığı bir program düzenlendi. Ağırlıklı olarak yöresel yemeklerin yer aldığı etkinlikte bir konuşma yapan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon mutfağının 5 önemli yemeğini ön plana çıkartmak istediklerini belirtti.

        Tamer Erdoğan, "21-27 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız Türk Mutfağı Haftası, sadece yemeklerimizi değil, aynı zamanda yaşam biçimimizi, geleneklerimizi ve coğrafyamızda kurduğumuz derin bağı da temsil etmektedir. Türk mutfağı, binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen çok katmanlı bir kültürel zenginliğe sahiptir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her bölgemiz, kendine özgü tatlarıyla bu büyük zenginliğe katkı sunmaktadır. Elbette Karadeniz’in incisi Trabzon’da bu hazinenin en değerli parçalarından biridir. Trabzon mutfağımız, hamsisiyle, karalahana yemeğiyle, kuymak gibi eşsiz lezzetleriyle sadece damaklara değil, gönüllere de hitap etmektedir. Bizler, bu kültürel zenginliği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla sorumluyuz. Çünkü biliyoruz ki milletin kimliği, kültürüyle yaşar; kültürü ise mutfağıyla hayat bulur. Dolayısıyla burada Trabzon mutfağımızın 5 önemli yemeğini ön plana çıkartmak istedik" dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte yöresel mutfaktan örnekler sergilenerek katılımcılara yapılan yemekler ikram edildi.

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