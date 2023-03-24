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Trabzon - Rize arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Trabzon - Rize arası kaç saat?

Karadeniz’in gözbebeği Trabzon ile tarihsel dokusuyla ön plana çıkan Rize şehrimiz arasında yoğun bir trafik akışı vardır. İki kentte hem coğrafi konum hem de tarihsel olarak ayrı ayrı öneme sahiptir. Bu iki il arasında en merak edilen sorulardan birisi de iki şehir arasının kaç km olduğudur. Trabzon ve Rize ilimiz peşi sıra konumlanmış iki sınır komşusudur. Dolayısıyla aralarındaki mesafe de oldukça kısadır.

Giriş: 24.03.2023 - 21:24 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon Rize Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Trabzon Rize Arası Kaç Saat?
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Trabzon Rize Arası Kaç Km?

Şehirlerarası yolculuklarda varış sağlayacağımız şehirle harekete geçtiğimiz şehir arasında kaç kilometre olduğunu öğrenmek isteriz. Pek çoğumuz bu kilometre hesaplamasına göre varış saatini tahmin etmektedir. Rize, Trabzon’un hemen doğusunda yer almaktadır. Bu sebeple iki şehir arasındaki mesafe oldukça kısadır. Elbette ki mesafeler araçla, otobüsle ya da uçakla ulaşım sağladığınızda farklılık gösterecektir. İki şehir arası araçla 61,7 km, otobüsle ise 75 kilometredir.

Trabzon Rize Arası Kaç Saat?

İki şehir arasında mesafenin yanı sıra seyahat süresi de merak konusudur. Seyahat süreleri seçtiğiniz vasıtaya göre farklılık göstermektedir. Araçla iki şehir arası 1 saat 6 dakika sürmektedir. Otobüsle ise iki şehir arasındaki mesafe ortalama 1 saat 26 dakikadır. Uçakla seyahat alternatifi karayollarına göre daha geri plandadır. Çünkü iki il arasında doğrudan uçuş seferleri bulunmamaktadır. Ancak Trabzon üzerinden aktarmalı uçuşlarla Rize’ye ulaşım sağlanır.

Rize Trabzon Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Konfor alanından çıkmak istemeyen çekirdek aileler genellikle araçla ulaşımı tercih etmektedir. Otobüsler kimi zaman yerleşim yerlerine de uğradıklarından dolayı ulaşım daha uzun sürebilmektedir. Oysa araçla dur kalk yapmadan istenilen şehre varabilirsiniz. İki şehir arası araçla 1 saat 6 dakika sürmektedir.

Rize Trabzon Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Rize ile Trabzon arasında sefer düzenleyen birçok otobüs firması yer almaktadır. Rize ile Trabzon arası otobüsle 1 saat 26 dakika kadar sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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