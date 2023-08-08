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        Haberler Yaşam Trabzon Hurması Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Trabzon Hurması Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

        Trabzon hurması fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Trabzon hurması fidanı ne kadar sürede meyve verir?

        Trabzon hurması, lezzeti ve sağlık faydaları ile bilinen bir meyve türüdür. Fidanının dikimi ve yetiştirilmesi, meyvenin verimliliği ve kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu rehberde, Trabzon hurması fidanının ne zaman dikileceği, nasıl yetiştirileceği ve ne kadar sürede meyve vereceği gibi önemli bilgileri bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 22:04
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        Trabzon hurması fidanı ne zaman dikilir?
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        Trabzon hurması, orijinal adıyla Diospyros lotus, bir çeşit hurma ağacı olup Ebenaceae familyasından gelir. Genel özellikleri arasında dayanıklılığı, hoş görünümü ve tatlı, lezzetli meyveleri yer alır. Trabzon hurması, çeşitli iklim koşullarına adapte olabilir, bu da onu birçok farklı bölgede yetiştirmeyi mümkün kılar. Peki, Trabzon hurması fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir ve ne kadar sürede meyve verir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler…

        Trabzon Hurması Fidanı Genel Özellikleri

        Trabzon hurması, Ebenaceae familyasına aittir. Ana vatanı Asya olan bu ağaç türü, Türkiye'de Karadeniz bölgesinde yaygın olarak bulunur. Trabzon hurması ağaçları genellikle 6-15 metre arasında büyür ve güneşli alanları sever. Yaprakları kalın ve derimsidir. Çiçeklerini ilkbahar ve yaz aylarında açar. Meyveleri genellikle sonbaharda olgunlaşır ve oldukça tatlıdır.

        Trabzon Hurması Fidanı Ne Zaman Dikilir?

        Trabzon hurması fidanı açık kök formundaki fidanlar için yaprak dökümü olduktan sonra sonbaharın sonlarından ilkbaharın ortalarına kadar dikilebilir. İlkbaharda dikim yapılacaksa don riskinin tamamen ortadan kalktığı ve toprağın işlenebilir hale geldiği zaman dikilmelidir. Öte yandan tüplü fidanlar yılın 12 ayı dikilebilir.

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        Trabzon Hurması Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

        Trabzon hurması yetiştirmek, belirli bir bilgi ve deneyim gerektirir. Ancak bu adımların dikkatlice izlenmesi ile başarılı bir sonuç elde edilebilir.

        • Toprak Seçimi: Trabzon hurması, nötr ya da hafif asidik toprakları tercih eder. Bu yüzden toprağın pH dengesinin 6-7 arasında olduğundan emin olunmalıdır. İdeal toprak türü, suyu iyi drenaj yapan ve organik maddece zengin bir topraktır. Toprağın düzgün bir şekilde drenaj yapması önemlidir çünkü Trabzon hurması kökleri aşırı suya dayanıklı değildir.
        • Dikim: Dikim işlemi genellikle ilkbahar veya sonbahar aylarında gerçekleştirilir. Fidanlar, don tehlikesinin tamamen ortadan kalktığı ve toprağın hala nemli olduğu dönemlerde dikilmelidir. Fidanlar, birbirlerine en az 5-6 metre mesafe bırakacak şekilde dikilmelidir.
        • Bakım ve Sulama: Trabzon hurması fidanı, toprağın üst tabakasının kurumasını bekledikten sonra sulanmalıdır. Bu genellikle haftada bir kez sulamayı gerektirir. Ancak, hava koşullarına ve toprağın nem seviyesine bağlı olarak bu oran değişebilir. Ayrıca, fidan ilk yıllarda kış aylarındaki soğuk ve rüzgarlara karşı korunmalıdır.
        • Budama: Trabzon hurması ağaçları genellikle her yıl budanmalıdır. Budama, ağacın formunu korumasına, meyve verimini artırmasına ve hastalıklarla mücadele etmesine yardımcı olur. İlk budama, fidanın dikildiği yılın sonunda veya bir sonraki yılın başında yapılmalıdır.
        • Gübreleme: Organik kompost veya çürümüş hayvan gübresi, Trabzon hurması ağaçlarının gelişmesi için idealdir. İlkbaharda ve yaz aylarında düzenli olarak gübre uygulanmalıdır.

        Trabzon Hurması Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

        Trabzon hurması fidanı, dikildikten yaklaşık 3-6 yıl sonra meyve vermeye başlar. Ancak tam verim için genellikle 8-10 yıl gereklidir. Elbette fidanın sağlığı, toprak yapısı ve iklim özelliği burada belirleyici olmaktadır.

        Trabzon Hurması Fidanı Hangi Ay Dikilir?

        Trabzon hurması fidanı dikiminde belli kurallar bulunmaktadır. Fidanın yaprak dökümüyle birlikte açık kök yapısındaki fidanlar Kasım ayının ilk haftalarından Nisan ayının son haftalarına kadar dikilebilir. Bunun yanında kapalı kök yapısındaki fidanlar yılın istenilen zamanı dikilebilir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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