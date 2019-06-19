Trabzon hava durumu, Araklı'da meydana gelen sel felaketinin ardından merak ediliyor. Meteoroloji'de bölge için çok önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin verilerine göre Pazar gününe kadar Trabzon'da yağmur devam edecek. Felaketin ardından Rize Valiliği de kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji'nin verilerine göre Trabzon hava durumu haberimizde.

TRABZON HAVA DURUMU (19 - 23 HAZİRAN)

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 19 Haziran Çarşamba 22 27 78 93 7 13,4 30 17,1 24 20 Haziran Perşembe 23 28 83 89 10 12,1 29,4 17,3 24 21 Haziran Cuma 22 27 79 91 14 12,2 32,2 17 24,1 22 Haziran Cumartesi 22 27 82 88 9 11 28,3 17,1 23,9 23 Haziran Pazar 23 27 85 88 17 13,5 30,2 17,5 24

RİZE VALİLİĞİ UYARDI

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü´nden alınan hava tahmin raporlarına göre kent genelinde şiddetli sağanak beklendiği duyuruldu. Açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Valiliğin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı.

RİZE HAVA DURUMU (19 - 23 HAZİRAN)