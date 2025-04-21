Trabzon'da feci kaza, sabah saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi mahallesindeki köprülü alt geçitte meydana geldi.

25 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Alınan bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında meydana gelen nedeni henüz belirlenemeyen zincirleme kazaya biri öğrenci servisi olmak üzere toplam 25 araç karıştı.