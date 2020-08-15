Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesiminde yer alan bazı mahallerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Bazı köy yolları ise ulaşıma kapanırken, elektrik kesintileri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, DSİ, itfaiye, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Of ilçesinde ticaretle uğraşan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53),şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
ÖLMEDEN ÖNCE YAĞIŞI GÖRÜNTÜLEMİŞ
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53),heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Görüntülerde, ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun şiddetli yağışta sileceklerin yetişmediği, yolların ise göle döndüğü görülüyor.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
İlçeye bağlı Sefaköy, Yemişalan, Ballıca ve Sugeldi mahallelerinde mahsur kalan 8 kişi, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Of-Çaykara karayolu Dumlusu mevkisindeki hazır beton döküm tesisi de heyelandan etkilendi. Yamaçtan gelen heyelanın taşıdığı toprak yığınının dolduğu tesis alanında maddi hasar oluştu. Tesiste işçilerin yetiştirdiği 50'ye yakın tavuk da heyelanda öldü.
3 EV TAHLİYE EDİLDİ
Şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. Evlerde ikamet eden yaklaşık 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası Emine Köksal (74) de, sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. Tahliyeleri sağlanan vatandaşlar, geceyi yakınlarının evlerine geçirdi.
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