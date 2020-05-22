Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Topal ile minibüsteki 5 kişi ve pikapta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel içinde bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması için araçları kenarında Akyazı Stadı'nın da bulunduğu eski sahil yoluna yönlendirdi.