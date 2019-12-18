Trabzon’un Akçaabat İlçesi Yıldızla Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada Trabzon'dan Giresun istikametine giden M.S. idaresindeki Gürcistan plakalı TIR, aynı yönde duran ve yolcu alan Şaban Akyüz'ün kullandığı 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile yolcular ve TIR sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu, yaralılar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

2 YOLCU KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Halim Kurt, Neslihan Karkaç ve Zehra Tütüncü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 18 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaralıları, tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öte yanan kaza haberini alan minibüsteki yolcuların aileleri de, hastanelere koştu. Aileler, hastanelerin acil servisi önünde sağlık yetkililerinden bilgi almaya çalıştı. Acı haberi alarak, hastaneye gelen Kurt ve Tütüncü'nün yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Kazada yaşamını yitiren Zehra Tütüncü'nün KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olduğu ve okuldan çıkıp evine gittiği belirlendi.