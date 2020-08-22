Kaza, ilçenin Yeşilyalı Falkoz mevkinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Rize’den Trabzon yönüne giden, şoförü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonu önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu, otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Şoförün kontrolünden çıkan kamyon, denize uçtu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Denize düşen kamyonun, çekilmesi için bölgeye çekici çağırılırken, kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.