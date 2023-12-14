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        Haberler Gündem Trabzon'da uçuşlar iptal mi? Trabzon Havalimanı'ndan uçak seferleri iptal açıklaması! İşte 15 Aralık'ta Anadolu JET ve THY iptal olan uçak seferleri

        Trabzon'da uçuşlar iptal mi? Trabzon Havalimanı açıklama yaptı! İşte 15 Aralık'ta Anadolu JET ve THY iptal olan uçak seferleri

        Trabzon Havalimanı tarafından yapılan açıklamaya göre pist çalışmaları nedeniyle uçuşlar 6 saat durdurulacak. 15 Aralık Perşembe günü iptal olacak uçuşlar Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu JET tarafından yayınlandı. İşte 15 Aralık 2023 Trabzon Havalimanı THY - Anadolu JET iptal edilen uçak seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 08:50 Güncelleme: 14.12.2023 - 08:50
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        • 1

          Trabzon'da Anadolu JET ve THY iptal olan uçak seferleri Trabzon Havalimanı'nın son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Trabzon Havalimanı'nda pist çalışmaları nedeniyle 6 saat uçuşların yapılmayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu JET de açıklamalarda bulundu. İşte 15 Aralık 2023 Trabzon Havalimanı THY - Anadolu JET iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı...

        • 2

          TRABZON HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

          Trabzon Havalimanı 15 Aralık cuma günü yapılacak pist çalışmaları nedeniyle 10.00- 16.00 saatleri arası uçuşlara kapatılacak.

        • 3

          THY'DEN İPTAL SEFERLER AÇIKLAMASI!

          Pist çalışmaları nedeniyle yapılması planlanan bazı uçuşları iptal eden Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 15 Aralık Cuma günü, Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmaları nedeniyle saat 10.00-16.00 aralığında meydan hava trafiğine kapalı olacaktır. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın 4, AnadoluJET'in ise 8 seferi karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ifadelerini kullandı.

        • 4

          15 ARALIK TRABZON HAVALİMANI İPTAL UÇAK SEFERİ SORGULAMA

          15 Aralık Cuma günü THY'nin 4 ve AnadoluJet'in 8 seferi karşılıklı iptal edildi. İptal olan uçuşlarla ilgili güncel bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilecek.

          THY İPTAL UÇAK SEFERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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