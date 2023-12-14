THY'DEN İPTAL SEFERLER AÇIKLAMASI!

Pist çalışmaları nedeniyle yapılması planlanan bazı uçuşları iptal eden Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 15 Aralık Cuma günü, Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmaları nedeniyle saat 10.00-16.00 aralığında meydan hava trafiğine kapalı olacaktır. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın 4, AnadoluJET'in ise 8 seferi karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ifadelerini kullandı.