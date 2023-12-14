Trabzon'da uçuşlar iptal mi? Trabzon Havalimanı açıklama yaptı! İşte 15 Aralık'ta Anadolu JET ve THY iptal olan uçak seferleri
Trabzon Havalimanı tarafından yapılan açıklamaya göre pist çalışmaları nedeniyle uçuşlar 6 saat durdurulacak. 15 Aralık Perşembe günü iptal olacak uçuşlar Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu JET tarafından yayınlandı. İşte 15 Aralık 2023 Trabzon Havalimanı THY - Anadolu JET iptal edilen uçak seferleri...
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Trabzon'da Anadolu JET ve THY iptal olan uçak seferleri Trabzon Havalimanı'nın son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Trabzon Havalimanı'nda pist çalışmaları nedeniyle 6 saat uçuşların yapılmayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu JET de açıklamalarda bulundu. İşte 15 Aralık 2023 Trabzon Havalimanı THY - Anadolu JET iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı...
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TRABZON HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?
Trabzon Havalimanı 15 Aralık cuma günü yapılacak pist çalışmaları nedeniyle 10.00- 16.00 saatleri arası uçuşlara kapatılacak.
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THY'DEN İPTAL SEFERLER AÇIKLAMASI!
Pist çalışmaları nedeniyle yapılması planlanan bazı uçuşları iptal eden Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 15 Aralık Cuma günü, Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmaları nedeniyle saat 10.00-16.00 aralığında meydan hava trafiğine kapalı olacaktır. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın 4, AnadoluJET'in ise 8 seferi karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ifadelerini kullandı.
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15 ARALIK TRABZON HAVALİMANI İPTAL UÇAK SEFERİ SORGULAMA
15 Aralık Cuma günü THY'nin 4 ve AnadoluJet'in 8 seferi karşılıklı iptal edildi. İptal olan uçuşlarla ilgili güncel bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilecek.