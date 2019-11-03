Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Yomra İlçesi Sancak Mahallesinde bugün saat 15:00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre aralarında eskiye dayalı bir husumet bulunan Yunus T. ile Enes Ş. karşılaştı.

Görgü tanıklarının anlatımına göre aralarında tartışma çıkan şahıslardan Yunus T. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Enes Ş.’ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Enes Ş. yere yığıldı. Enes Ş.'ye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. Ardından ilk yardım ve güvenlik güçlerine haber verildi. Enes Ş. olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Enes Ş.’nin cenazesinin savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı bildirildi. Bu arada olayda bir kişide yaralandığı öğrenildi.