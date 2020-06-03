DHA

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, muska yazarak vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Ortahisar ilçesinde tespit ettiği 3 farklı adrese, eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskında muska yazmakta kullanıldığı saptanan 5 ceylan ve 3 tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska, çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin ile fiyat çizelgesinin yer aldığı liste ele geçirildi. Ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tunç döküm heykel, 1 büyük tunç heykel, 2 tunç plaka, üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, 1 kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.