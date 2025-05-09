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        Haberler Gündem Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu - Güncel haberler

        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Çınar Karbuz ile 16 yaşındaki arkadaşı Tolgahan Bıçak boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:21 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:21
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        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
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        Olay, saat 16.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde meydana geldi.

        Serinlemek için denize giren Çınar Karbuz ve arkadaşı Tolgahan Bıçak, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri de karada arama çalışması başlattı.

        Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Karbuz ve Bıçak, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 arkadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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