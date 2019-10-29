Savcı müebbet hapis istedi

29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Arsin İlçesi’nde bir apartmanda kapıcı olarak görev yapan Üzeyir Ç., kendisine fındık satmak isteyen Emirhan Yıldız ile görev yaptığı apartmanın önünde buluştu. Üzeyir Ç., Emirhan Yıldız’dan 5 kilo fındık aldı. Üzeyir Ç., fındıkları satın aldıktan bir gün sonra E. adlı kadından telefon aldı. Telefondaki kadın Üzeyir Ç.’ye ‘Emirhan senin fındıklarını çaldı, sana sattı’ diye ihbar etti.
BİRLİKTE KAZAN DAİRESİNE İNDİLER
Üzeyir Ç. kendisine yapılan telefon ihbarının ardından Emirhan Yıldız ile çalıştığı apartmanın önünde buluştu. İkili birlikte kazan dairesine indi. Burada silahını eline alan Üzeyir Ç., diğer eliyle Emirhan Yıldız’ı dövmeye başladı. Kaçmak isteyen Emirhan’ı yakalayan Üzeyir Ç.’nin elindeki silahın ateş aldığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yıldız hayatını kaybetti.
"PARAYI İSTEDİM, HARCADIĞINI SÖYLEDİ"
Gözaltına alınan Üzeyir Ç., cinayeti bilerek işlemediğin söyledi. Üzeyir Ç., “Telefon geldikten sonra Emirhan’a fındığı çalıp çalmadığını sordum. Emirhan fındığı çaldığını kabul etti. Parayı istedim, harcadığını söyledi. Kaçmak istedi. Emirhan’a sol elimle vururken, sağ elindeki tabanca patladı” dedi. Tanıklar ise Emirhan Yıldız’ın karşılık vermediğini belirterek, gördüklerini anlattı.
SAVCI MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmayı tamamladı. Savcı, tanık ifadelerine yer verdiği iddianamede, şüpheli Üzeyir Ç.’nin ‘Maktulun başına bilerek ateş etmedim’ yönündeki ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Savcının hazırladığı ve mahkemeye gönderdiği iddianamede, Üzeyir Ç.’nin kesten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma suçundan müebbet hapsini istedi.
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