Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altında
Trabzon'un Of ilçesinde çıkan ve yaklaşık 15 dönümü etkileyen örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Trabzon'un Of ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. İlçenin Kaban ve Yukarı Kışlacak mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 15 dönümü etkileyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.