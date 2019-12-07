07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon’un Yomra İlçesi Sancak Mahallesi’nde şiddetli göğüs ağrısıyla fenalaşan Cihani Rıza Üzülmez’in (46) eşi Zeynep Üzülmez 112 Acil Servisi’ne arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, hastayı evden çıkararak ambulansa ambulansın içine alarak müdahalede bulundular. Burada sağlık ekibine göğsünün ağrıdığını ve nefes almakta güçlük çektiğini söyleyen Cihani Rıza Üzülmez'e ilk müdahale yapıldı.
"HASTANEYE GİDECEKSİNİZ" DEYİP ARAÇTAN İNDİRDİLER
Enis Yıldırım'ın haberine göre ambulansta görevli sağlık ekibi hastaya yaptıkları ilk müdahalenin ardından, 'Acil bir durumunuz yok, Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastalıkları Hastanesinin polikliniğine gideceksiniz’ diyerek Üzülmez çiftini araçtan indirdi. Karı koca çift, yürüyerek dolmuşa gitmek istedi. Cihani Rıza Üzülmez 50 metre yürüdükten sonra bir anda eşinin kolları arasında yere yığıldı.
"ACİL DURUMUN YOK" DEDİKLERİ HASTA TEDAVİYE ALINDI
Bir yandan eşini ayıltmaya çalışan Zeynep Üzülmez, bir yandan da 112 Sağlık Merkezi’ni arayarak ikinci kez yardım istedi. 61 BB 466 plakalı ambulansın eşini almadığını iddia eden Zeynep Üzülmez, bu kez de bir başka ekibin gelmesini talep etti. Diğer ekibin Arsin’de olduğunu belirten kontrol merkezindeki görevli aynı ambulansı yeniden olay yerine sevk etti. Tekrar ambulansa bindirilen hasta Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Cihani Rıza Üzülmez’in sağ akciğer zarı patladığı ve akciğerinin iflas ettiğini ortaya çıktı. Zeynep Üzülmez, “Ambulans görevlisine kendilerini dava edeceğimi söylediğimde, özür dilemek yerine pişkin pişkin ‘bende seni dava edeceğim" diye konuştuklarını öne sürdü.
"50 METRE SONRA FENALAŞARAK BAYGINLIK GEÇİRDİM"
Yaşadığı kabus dolu saatleri anlatan Cihani Rıza Üzülmez, “Öldüm yeniden dünyaya geldim” dedi. Üzülmez, "Sabah kalktığımda göğsümde ağrı başladı. Geçer dedim. Ancak nefes alamamaya başlayınca, eşim 122 acil servisi aradı. Ambulans geldi. İlk tetkik burada yapıldı. ‘Göğsüm ağrıyor, nefes alamıyorum’ dedim. Fakat bana bir şeyimin olmadığını Ahi Evren Göğüs Hastalıkları Hastanesine gitmem gerektiğini ve aracın o hastaneye gitmediğini söylediler. Bizi ambulanstan indirdiler. Eşimle şoke olduk. Vakit kaybetmeden dolmuşa binip hastaneye ulaşmak istedik. 50 metre yürüyebildim. İyice fenalaşıp bayıldım.
"EŞİM ŞİKAYETÇİYİM DEYİNCE BU KARŞILIĞI VERDİLER"
Eşim tekrar yardım istedi. Beni hastaneye getirdiler. Eşim ambulans görevlilerine 'Siz bir hastayı nasıl yarı yolda bırakırsınız. Sizden şikayetçi olacağım' dediğini ve ambulans görevlisinin de kendisine 'Biz de sizden şikayetçiyiz' diye karşılık verdiğini öğrendim. Bu durum beni çok şaşırttı. Bir sağlık görevlisi hastadan nasıl şikayetçi olabilir? Burada söz konusu olan insan hayatı. Hem hastanın hem de hasta yakınlarının bu şekilde davranarak daha çok tansiyonlarını yükselmesine sebep oluyorlar" şeklinde konuştu.
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