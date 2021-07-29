Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü

Trabzon'da iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Cinayetin nedeninin 10 yıl önce evinde ölü bulunan bir çocuk annesi Asiye Bektaş ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
CİNAYETTEN YARGILANMIŞTI
Enis Yıldırım'ın haberine göre, kentin Hayrat ilçesinde 2011 yılında evinde eşi Faik Bektaş tarafından kanlar içerisinde bulunan Asiye Bektaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Karnından vurulmuş olarak bulunan Asiye Bektaş'ın intihar ettiği ileri sürülmüştü. Ancak eşi Faik Bektaş tutuklanarak hakkında cinayet iddiasıyla dava açılmıştı.
Hayatını kaybeden Murat B.
Bektaş bu suçtan beraat ederken bulundurduğu silah nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bektaş ile birlikte yargılanan babası ve kardeşine de ceza verilmemişti.
Hayatını kaybeden Kemal B.
İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET BİTMEDİ
Yaşanan bu olayın ardından bugün karşılaşan aile üyeleri arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki kişi tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen silahlı saldırıda Murat B. ve Lütfi B. olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan yaralılar Faik B. ve Kemal B. de hastaneye kaldırıldı. Kemal B. doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.B ve İ.B. ise gözaltına alındı.
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