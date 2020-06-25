Trabzon'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

AA

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında, 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Trabzon'daki "112 Acil Çağrı Merkezi", Vali İsmail Ustaoğlu'nun ilk çağrıyı yanıtlamasıyla hizmete girdi.

Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman, AFAD ve sahil güvenlik kurumlarının bir arada hizmet vereceği merkezde, yaklaşık 300 personel görev alırken, aynı anda 150 vatandaşın çağrısına cevap verilebilecek.

Bu kapsamda merkeze gelen ilk çağrı olan Çaykara ilçesinde trafik kazası geçiren bir vatandaşa yanıt veren Vali Ustaoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği vatandaşın çağrısını jandarmaya yönlendirdi.

Daha sonra birimde incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, devletin en önemli politikalarından birisinin acil çağrıların, tek numara ve tek merkezden sevk ve koordinasyonunu sağlamak olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, bu kapsamda 81 ilde başlatılan "112 Acil Çağrı Merkezi" projelerinden birinin de Trabzon'a kazandırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2017 yılında inşaat süreci başlatılan çağrı merkezimiz, bugün tüm donanımıyla hazır hale getirilerek ve ilk çağrımıza cevap verilerek açılmış oldu. 4 katlı binada hizmet verecek merkezimiz, personelin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak, vatandaşlarımıza dört dörtlük hizmet verecek konumdadır."

- "Burası çok özellikli bir birimdir"

Acil çağrı merkezinde görevli personele de seslenen Ustaoğlu, personelden konunun önemi ve sorumluluğu doğrultusunda seri, sabırlı ve duyarlı şekilde görev yapmalarını istedi.

Ustaoğlu, bünyesinde Güvenlik ve Koordinasyon Merkezi'ni de barındıran 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, ilerleyen süreçte Trabzon'un kriz masasının koordinasyon toplantılarının da yapılacağı yer olacağını vurgulayarak, "Bu yönüyle de burası çok özellikli bir birimdir. Bu vesileyle böyle güzel bir hizmet binasının ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilimizde bu yatırımın gerçekleşmesinde en fazla emeği olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. İlimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.