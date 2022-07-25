TOZLUYAKA 4. BÖLÜM ÖZETİ

Konser gecesinde söylenenlerin aslında yalan olduğunu anlayan Ali, artık gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu saatten sonra oyunla, planla değil direkt o gecenin baş sorumlusu olan Berk’le yüzleşerek yapacaktır bunu. Çağrı’nın paniği yüzünden bazı şeyler Ege sayesinde daha hızlı ortaya çıkmıştır artık.

Her şeyini riske atarak tehlikeli bir savaş başlatır Ali. Arap ve Zeyno da dahil olurlar bu savaşa. Sonunda ya kazanan olacaklardır ya da kaybeden.

Cemre’nin bildiklerini söylemesiyle oğlunun hayatından endişe eden Kenan ise Derya ve Önder’i de karşısına alarak Ali’yi hedefine koymuştur.

Ali, Vefa’ya aslında ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, Çağrı da Hazal’dan çok daha büyük bir gerçek öğrenir.

Savaşın tarafları değişmiştir artık. O gece aslında gerçekten ne olmuştur? Herkes bunun peşindedir.