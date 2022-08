TOZLUYAKA 9. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan’ın sakladığı görüntüler artık Ali’lerin elindedir. Ancak hala o mesajları gönderenin kim olduğunu bulamamışlardır. “Tüm bu görüntüler Kenan’ı suçlamaya yetecek mi?” sorusuyla beraber notları gönderenin peşine düşerler.

Hazal’a kucak açan Ege ve Çağrı da Berk’e arkasını dönmüştür. Hatta öyle ki Ali’lere yardım edenlerin başında onlar gelir.

Artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştır. Tüm gerçekler ortaya çıkmış ve katili bulmaya adım adım yaklaşmışlardır. Herkes rahat bir nefes alacaktır ki bilmedikleri büyük bir sır ve tehlike onların etrafını sarmıştır bile.

Aslında sona gelindiğini sandıkları o an her şeyin yeniden başladığı an olacaktır ve kimse bunu henüz bilmiyordur...