TOZKOPARAN İSKENDER HİKAYESİ
Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.
12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender’in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.
Mert Erdoğdu
AYBERK
Merhaba, ben Ayberk. Kasırga’nın en güçlüsü benim. Ama birazcık sakarım. Şimdiye kadar 3 kere kolumu, 2 kere parmağımı, 1 kere de bacağımı kırdım. Dikkatim dağınık canım, yoksa çok zekiyim…
Deniz Erayvaz
ARDA
Arda’dan herkese selamlar. Bu sene Mavi Ay’ın neşe kaynağı olarak karşınızdayım. Beni bilirsiniz, olaylara hep olumlu yanından bakarım. Ne demişler: “Arda kısa, kuşlar uçuyor.”
Ülkü Hilal Çiftçi
DUYGU
Selam bebeklerim, Duygu ben. Okulun en popüler kızıyım. Dans etmeyi, güzel giyinmeyi, video çekmeyi ve rakiplerimi kıskançlıktan çatlatmayı severim. İkizim Tayfun’a bakmayın, Kasırga’nın gizli lideri benim.
Defne Ersen
ECE
Selam, benim adım Ece. Ve ben neredeyse hiç gülmem, hep düşünürüm. Hep insanları izleyip gözlem yaparım. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Kasırga’nın bir beyni varsa, o benim diyebilirim. Ve bu hiç komik değil.
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