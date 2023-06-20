Toz deterjanı şeker zannederek yedi, tedaviye alındı

Bursa'da, toz deterjan yiyen Ç.Y. (4), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ceylan Sokakta meydana geldi. Ç.Y., evde oynarken mutfakta bulduğu toz deterjanı şeker zannederek yedi. O sırada mutfağa giren anne Y.Y. (30), oğlunun deterjan yediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağzında yaralar oluşan çocuk, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.