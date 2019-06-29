29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; yapımını Juli Sanat’ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın, senaryosunu Cüneyt İnay'ın üstlendiği, Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Sinan Bengier, Suzan Aksoy ve Gülhan Tekin'in kadrosunda yer aldığı komedi filmi "Geçmiş Olsun”un gala gecesi gerçekleşti.
Galaya katılan konuklardan tam not alan “Geçmiş Olsun”un gösterimine Bülent Emrah Parlak, Berk Üzrek, Şilan Makal, Gaye Gürsel, Erkan Sever, Burak Yörük, Atakan Hoşgören gibi isimler katıldı.
İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallelinin değişen hayatlarını konu alan Geçmiş Olsun’un oyuncuları gösterim öncesi kırmızı halıda basına filmi anlattı.
"FİLMİN HER SAHNESİ KOMEDİYLE DOLU"
Toygan Avanoğlu, “Çekimler çok eğlenceli geçti. Filmin her sahnesi komediyle dolu. Bugüne kadar yapılmamış farklı bir hikayesi var. İki farklı hikaye, iki farklı dünya var filmde. İkisi de birbirinden komik. Karakterler çok komik. Mutlaka izlenip görülmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum" dedi.
"FİLMDE İKİ DÜNYA GÖRECEĞİZ"
Alper Saldıran, "Ben bu filmde öyle bir rol oynadım ki ilk anda seyirci beni tanımayacak. İki tane dünya göreceğiz filmde. Biri günümüz dünyası, diğeri de yıkılan dünyanın getirdikleri. Benim oynadığım rol üç tane mahalle arkadaşından pısırık, içine kapanık ve endişeli olanı. Dünya yıkıldıktan sonra da babasının ecza depoları sayesinde kral oluyor. Hem oynadığım rolden, hem çalıştığım arkadaşlarımdan çok keyif aldım. Umarım seyirci de bu keyfi alacak" şeklinde konuştu.
"ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ"
Suzan Aksoy, "Benim için her şey çok güzel oldu. Genç arkadaşlarımla çalışmak ayrı bir güzellikti. Ben de filmde iki karakteri oynuyorum. Mahallede yaşayan bir anne ve ikincisi de yaşanan olaylarla biraz marjinal olan bir karakter. Çok heyecan vericiydi. Bugüne kadar oynadığım rollerin içinde gerçekten farklı olan bir roldü" ifadelerini kullandı.
Cihan Şimşek, "Gayet güzel, eğlenceli bir filmdi. Zaten birbirimizi uzun zamandır tanıyorduk. Tarık'la, Saffet'in trajikomik hikayesini izleyeceksiniz" dedi.
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