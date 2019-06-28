LAUREL İLE HARDY

Hollywood'un en çok sevilen komedi ikilisi ve yüzü aşkın filmde birlikte rol alan Stan Laurel ve Oliver Hardy'nin hayatını konu edinen biyografi türündeki yapım, çiftin 1953'te çıktıkları son turnenin yanı sıra özel hayatlarını ve yaşadıkları olayları mercek altına alıyor. İkilinin eşleri Lucille ve Ida karakterlerini Shirley Henderson ve Nina Arianda'nın canlandırdığı, ABD ve İngiltere ortak yapım filmin yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor.