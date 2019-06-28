28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
GEÇMİŞ OLSUN
Haftanın yerli filmleri arasında yer alan ve yönetmenliğini Hasan Doğan'ın gerçekleştirdiği Geçmiş Olsun, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini ele alıyor. Komedi türündeki filmin başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Müge Boz üstleniyor.
COMES HOME
İlki 2014'de vizyona giren Annabelle adlı filmin üçüncü halkası Comes Home, paranormal olayları çözmeye kendilerini adayan Ed ve Lorraine Warren çiftinin, lanetli oyuncak bebek Annabelle'i güvenli buldukları evlerine getirdikten sonra gelişen olayları konu ediniyor. Gary Dauberman'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği, korku türündeki filmin başrollerinde Vera Farmiga, Mckenna Grace ve Patrick Wilson yer alıyor.
YESTERDAY
Kendisinden başka dünyada kimsenin efsanevi müzik grubu The Beatles'ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini ele alan Yesterday adlı filmin yönetmen koltuğunda Danny Boyle oturuyor. Senaryosunu Richard Curtis'in kaleme aldığı filmde, Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Ana de Armas, Kate McKinnon ve Lamorne Morris rol alıyor. Komedi ve müzikal türündeki filmin yapımcılığını ise Boyle'nin yanı sıra Richard Curtis gerçekleştiriyor.
KAHRAMAN PRENS SUALTI MACERALARI
Yönetmenliğini Vitaliy Mukhametzyanov ile Maksim Volkov'un üstlendiği, haftanın tek animasyon filmi ve Kahraman Prens Sualtı Maceraları minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Rus yapımı film, Deniz Krallığı'nı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Sadko'nun hikayesini anlatıyor.
DOSTUMUN YOLCULUĞU
W. Bruce Cameron'un Can Dostum adlı kitap serisinden uyarlanan Dostumun Yolculuğu adlı yapım, ilki 2017'de vizyona giren aynı zamanda Can Dostum filminin devam halkası olarak izleyiciyle buluşuyor. Gail Mancuso'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, filmin senaryo uyarlamasını Cameron'un yanı sıra Maya Forbes, Cathryn Michon ve Wallace Wolodarsky birlikte kaleme aldı. Bir köpeğin hayattaki amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu edinen filmin kadrosunda ise Marg Helgenberger, Dennis Quaid, Josh Gad, Betty Gilpin, Henry Lauve, Kathryn Prescott gibi isimler yer alıyor.
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