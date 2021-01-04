TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi dün akşam saat 20.00'de 20. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.Aylin'i Buğra'ya istemeye hazırlanan Namzet tam bu sırada Osman'ın Nazmiye’yi Anıl’a istemesiyle neye uğradığını şaşırır. Tövbeler Olsun 20. bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 21. bölüm fragmanı izle

TÖVBELER OLSUN 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TÖVBELER OLSUN 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aylin'i Buğra'ya istemeye hazırlanan Namzet tam bu sırada Osman'ın Nazmiye’yi Anıl’a istemesiyle neye uğradığını şaşırmıştır. Durumu bir türlü kabullenmek istemeyen Namzet, Osman'ın anlattıklarına inanmaz. Çok geçmeden Nazmiye'den durumun ciddiyetini öğrenen Namzet; yine de kolay kolay bu evliliğe razı olmayacaktır.

Anıl ve Nazmiye’yi birbirinden uzak tutmak için planlar yapmaya başlayan Namzet bu konuda pek başarılı olamaz. Öte yandan Aylin'le evlilik planları yarıda kalan Buğra bu duruma daha fazla dayanamaz ve tüm mahalleye aşklarını ilan eder. Nihayet büyük gün gelip çatar.

Osman, Namzet ‘in tüm engellemelerine rağmen Nazmiye'yi Anıl'a istemek için harekete geçer. Fakat bu büyük günde Namzet ‘in Osman için hazırladığı büyük bir sürpriz vardır.

Osman ve ailesini bekleyen sürpriz ne? Namzet bu evliliğe engel olmak için nasıl bir plan peşinde?

Tüm bu soruların cevabı, Tövbeler Olsun yeni bölümünde...